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Окупанти обстріляли село в Дніпропетровській області: били з "Градів" і "Ураганів"

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Дніпропетровська область, Четвер 19 травня 2022 07:56
Окупанти обстріляли село в Дніпропетровській області: били з "Градів" і "Ураганів" Фото: окупанти обстріляли село в Дніпропетровській області (t.me/s/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Ніч у Дніпропетровській області була неспокійною. Окупанти обстріляли село Великі Костромки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За його даними, російські війська п'ять разів обстріляли Зеленодольську громаду.

"Били з "Градів" і "Ураганів" по Великій Костромці. Людей не зачепило. Пошкоджено та зруйновано будинки. Село частково залишилося без світла і газу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої ночі, 18 травня, в Дніпрі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали по Дніпру ракетних ударів.

Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга потрапила в об'єкт транспортної інфраструктури. Повідомлялося про трьох постраждалих.

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Дніпропетровська область
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