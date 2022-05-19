Окупанти обстріляли село в Дніпропетровській області: били з "Градів" і "Ураганів"
Ніч у Дніпропетровській області була неспокійною. Окупанти обстріляли село Великі Костромки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
За його даними, російські війська п'ять разів обстріляли Зеленодольську громаду.
"Били з "Градів" і "Ураганів" по Великій Костромці. Людей не зачепило. Пошкоджено та зруйновано будинки. Село частково залишилося без світла і газу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої ночі, 18 травня, в Дніпрі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали по Дніпру ракетних ударів.
Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга потрапила в об'єкт транспортної інфраструктури. Повідомлялося про трьох постраждалих.
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