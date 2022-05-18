Ракетний удар по Дніпру: поранена жінка, зруйнований об'єкт інфраструктури
Російські окупанти завдали по Дніпру ракетні удари. Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга поцілила об'єкт транспортної інфраструктури. В результаті постраждала жінка, були пошкоджені та зруйновані будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченко.
"18 травня. 07.25. Тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру", - йдеться в публікації.
Зазначається, що уламки збитої ППО ракети впали на приватне подвір'я. Поранення отримала жінка. Також були пошкоджені два будинки.
"Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано", - розповів глава ОВА.
Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру рано вранці 18 травня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Раніше повідомлялося, що 4 травня війська РФ завдали удару ракетами по Дніпру по центру міста. Пізніше в "Укрзалізниці" уточнили, що ворожа ракета влучила в об'єкт залізничної інфраструктури.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.