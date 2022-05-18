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Ракетний удар по Дніпру: поранена жінка, зруйнований об'єкт інфраструктури

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Дніпро, Середа 18 травня 2022 07:44
Ракетний удар по Дніпру: поранена жінка, зруйнований об'єкт інфраструктури Фото: Дніпро зазнав ракетного обстрілу (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдали по Дніпру ракетні удари. Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга поцілила об'єкт транспортної інфраструктури. В результаті постраждала жінка, були пошкоджені та зруйновані будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченко.

"18 травня. 07.25. Тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру", - йдеться в публікації.

Зазначається, що уламки збитої ППО ракети впали на приватне подвір'я. Поранення отримала жінка. Також були пошкоджені два будинки.

"Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано", - розповів глава ОВА.

Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру рано вранці 18 травня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Раніше повідомлялося, що 4 травня війська РФ завдали удару ракетами по Дніпру по центру міста. Пізніше в "Укрзалізниці" уточнили, що ворожа ракета влучила в об'єкт залізничної інфраструктури.

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Дніпро ракетный удар Війна Росії проти України
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