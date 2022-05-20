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Российские военные снова обстреляли село в Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Пятница 20 мая 2022 08:09
Российские военные снова обстреляли село в Днепропетровской области Фото: российские военные снова обстреляли село в Днепропетровской области (mill.ru)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска обстреляли село в Днепропетровской области. Повреждены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его данным, оккупанты два раза открывали огонь.

"В Криворожском снова тревожно. Оккупанты дважды обстреляли Великую Костромку. В нескольких домах выбиты стекла. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, прошлой ночью, 19 мая, оккупанты пять раз обстреляли Великую Костромку. Били из "Градов" и "Ураганов".

Добавим, 18 мая, в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары.

Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала в объект транспортной инфраструктуры. Сообщалось о трех пострадавших.

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Днепропетровская область
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