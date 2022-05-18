У Дніпрі прогриміли вибухи. Працювала система ППО

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на повітряне командування"Схід".

"Дніпро. Успішно спрацювала ППО. Подробиці пізніше", - йдеться в повідомленні.

Вночі місцеві жителі чули вибухи після повітряної тривоги. Жителів просили залишатися в укриттях для безпеки.

Нагадаємо, 4 травня першим про ракетний удар по Дніпру заявив мер міста Борис Філатов.

Після цього глава УЗ Олександр Камишин повідомив, що ракета влучила в об'єкт залізничної інфраструктури.

У відповідь на нові ракетні удари в Офісі президента закликали Захід ввести проти Росії нові санкції, а також надати Україні більше зброї.

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