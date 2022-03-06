Російська пропаганда все частіше вдається до відвертих фейків , - ЦПД РНБО

Російська пропаганда все частіше вдається до відвертих фейків у спробі приховати військові злочини проти українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Так, російська пропаганда повідомила, що українські військових нібито не дозволяють жителям Маріуполя скористатися гуманітарним коридором. При цьому вони проілюстрували це справжнім фото, але не Маріуполя, а зруйнованого російськими окупантами міста Ірпінь Київської області. "Але спроба ворога перекласти на Україну відповідальність за власні злочини в черговий раз виявилася марною. Однак, українці, будьте обережні!" - йдеться в повідомленні. Черговий фейк російської пропаганди (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)