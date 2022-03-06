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Російська пропаганда все частіше вдається до відвертих фейків , - ЦПД РНБО

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Неділя 06 березня 2022 02:14
Російська пропаганда все частіше вдається до відвертих фейків , - ЦПД РНБО Фото: військовослужбовець біля барикад (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

Російська пропаганда все частіше вдається до відвертих фейків у спробі приховати військові злочини проти українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Так, російська пропаганда повідомила, що українські військових нібито не дозволяють жителям Маріуполя скористатися гуманітарним коридором.

При цьому вони проілюстрували це справжнім фото, але не Маріуполя, а зруйнованого російськими окупантами міста Ірпінь Київської області.

"Але спроба ворога перекласти на Україну відповідальність за власні злочини в черговий раз виявилася марною. Однак, українці, будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

Російська пропаганда все частіше вдається до відвертих фейків , - ЦПД РНБО

Черговий фейк російської пропаганди (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Нагадаємо, в мережі поширюється інформація про нібито анульовані платежі за комунальні послуги, кредити, мобільний зв'язок. Однак, українців закликають не вірити, оскільки це черговий фейк.

Ми також писали про те, що Росія готує фейкове "відео з Зеленським". Обличчя президента України просто накладуть на сфабриковане відео, в якому він нібито оголосить про капітуляцію нашої країни.

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