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Российская пропаганда все чаще прибегает к откровенным фейкам, - ЦПД СНБО

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 02:14
Российская пропаганда все чаще прибегает к откровенным фейкам, - ЦПД СНБО Фото: военнослужащий возле баррикад (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

Российская пропаганда все чаще прибегает к откровенным фейкам в попытке скрыть военные преступления против украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Так, российская пропаганда сообщила, что украинские военных якобы не позволяют жителям Мариуполя воспользоваться гуманитарным коридором.

При этом они проиллюстрировали это настоящим фото, но не Мариуполя, а разрушенного российскими оккупантами города Ирпень Киевской области.

"Но попытка врага переложить на Украину ответственность за собственные преступления в очередной раз оказалась тщетной. Однако, украинцы, будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

Российская пропаганда все чаще прибегает к откровенным фейкам, - ЦПД СНБО

Очередной фейк российской пропаганды (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Напомним, в сети распространяется информация о якобы аннулированных платежах за коммунальные услуги, кредитах, мобильной связи. Однако, украинцев призывают не верить, поскольку это очередной фейк.

Мы также писали о том, что Россия готовит фейковое "видео с Зеленским". Лицо президента Украины просто наложат на сфабрикованное видео, в котором он якобы объявит о капитуляции нашей страны.

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