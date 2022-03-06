Российская пропаганда все чаще прибегает к откровенным фейкам, - ЦПД СНБО

Российская пропаганда все чаще прибегает к откровенным фейкам в попытке скрыть военные преступления против украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Так, российская пропаганда сообщила, что украинские военных якобы не позволяют жителям Мариуполя воспользоваться гуманитарным коридором. При этом они проиллюстрировали это настоящим фото, но не Мариуполя, а разрушенного российскими оккупантами города Ирпень Киевской области. "Но попытка врага переложить на Украину ответственность за собственные преступления в очередной раз оказалась тщетной. Однако, украинцы, будьте осторожны!" - говорится в сообщении. Очередной фейк российской пропаганды (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)