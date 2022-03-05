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Воєнний стан не звільняє українців від плати за комуналку: розвінчали черговий фейк

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Субота 05 березня 2022 20:21
Воєнний стан не звільняє українців від плати за комуналку: розвінчали черговий фейк Розвінчали черговий фейк (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У мережі поширюється інформація про нібито анулювали платежі за комунальні послуги, кредити, мобільний зв‘язок. Однак, українців закликають не вірити, адже це черговий фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що війна з російськими окупантами не звільняє українців від виплат.

Що потрібно знати про платежі

Українцям пояснили, що загрози відключення від мобільного зв'язку чи нарахування штрафів за несвоєчасну оплату комуналки чи кредитів немає.

Також воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються. До того ж більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня.

Окрім того, оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату. Все для того, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації.

Раніше ми повідомляли, що у РНБО викрили черговий фейк російських окупантів.

Також ми писали, що Bloomberg, CNN і BBC призупиняють роботу в Росії через закон про "фейки".

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