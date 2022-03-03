Росія готує фейкове "відео з Зеленським". Розвідка попереджає українців

Росія планує використовувати чергову інформаційну атаку, а саме вдатися до технології діпфейк. Обличчя президента України Володимира Зеленського просто накладуть на сфабриковане відео, в якому він нібито оголосить про капітуляцію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Діпфейк - це методика синтезу зображення людини, яка заснована на штучному інтелекті. Його використовують для поєднання і накладення одних зображень і відео на інші зображення або відеоролики.

На практиці це означає, що комп'ютерні алгоритми навчилися "оживляти" фотографії, синтезувати голос людини та замінювати обличчя на певному відео. В результаті можна отримати контент, який зовні майже не відрізняється від реального.

Коли на початку лютого 2022 року конфлікт з Росією почав набирати обертів, вона активізувала всі доступні їй інструменти гібридної війни, а саме інформаційного впливу.

"У РФ почали один за одним фабрикувати відеоролики, дуже "дешеві" за своєю якістю: дитсадок начебто ЗСУ обстріляли в Станиці Луганській, то начебто ЗСУ готує хімічну диверсію на території ОРДЛО, то так звані "ЛНР" і "ДНР" починають масову евакуацію населення", - йдеться в повідомленні.

Всі ці фейки розбивалися об інформаційний щит України, що спростовував всю цю "показуху". Але Росія не зупиняється, і вирішила йти далі.

Окупанти мають намір використовувати технологію діпфейк в такий час, коли вони вважатимуть, що Україна виснажена, і хоче здати свої державні інтереси.

Але, по-перше, що цього ніколи не станеться. Крім того, наша розвідка володіє даними, які говорять про те, що в подібному відео може бути використано обличчя президента України.

"Тому знайте: подібне відео буде фейком, мета якого посіяти паніку, дезорієнтувати, зневірити, схилити наші війська до капітуляції", - додали в українській розвідці.