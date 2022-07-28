Окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Чернігівської області
Фото: окупанти завдали ракетного удару по Чернігівській області (Getty Images)
Російські війська вранці 28 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Зафіксовано попадання в районі селища міського типу Гончарівське.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Повідомляється, що ракети були випущені з території Білорусі. У регіоні також спрацювала система ППО.
Раніше ми писали, що вранці 28 липня війська противника обстріляли Вишгородський район Київської області. Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури.
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