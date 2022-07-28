Окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Чернігівської області

Російські війська вранці 28 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Зафіксовано попадання в районі селища міського типу Гончарівське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Повідомляється, що ракети були випущені з території Білорусі. У регіоні також спрацювала система ППО.