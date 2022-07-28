Росіяни обстріляли з РСЗВ Криворізький район: є жертви

"Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені - вони у лікарні", - розповів він.

За словами очільника регіону, під час обстрілу сталася пожежа.

"На місці працюють вогнеборці. Масштаби руйнувань з’ясовуються", - додав Резніченко.

Що відомо про ранкові обстріли 28 липня

Російські окупанти вранці 28 липня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Внаслідок обстрілів постраждали заклади освіти та житлові будинки.

Також 28 липня окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Відомо про руйнування житлових будинків, у зв'язку з чим жителів просять максимально обмежити пересування по місту.

Крім цього зранку зафіксовано ракетний "приліт" по одній з громад Вишгородського району Київської області.