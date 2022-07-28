Россияне обстреляли из РСЗО Криворожский район: есть жертвы

Около 11 утра в четверг, 28 июля, российская армия снова ударила по Криворожскому району Днепропетровской области. В частности, оккупанты накрыли огнем из РСЗО Широковскую общину, есть жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Целенаправленно попали по агропредприятию в Шестерне. Один человек погиб, двое ранены - они в больнице", - рассказал он.
По словам главы региона, во время обстрела произошел пожар.
"На месте работают пожарные. Масштабы разрушений выясняются", - добавил Резниченко.
Российские оккупанты утром 28 июля нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Николаева. В результате обстрелов пострадали учебные заведения и жилые дома.
Также 28 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области. Известно о разрушениях жилых домов, в связи с чем жителей просят максимально ограничить передвижение по городу.
Кроме этого утром зафиксирован ракетный "прилет" по одной из общин Вышгородского района Киевской области.
Как сообщалось, днем ранее российские войска также накрыли огнем два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский.
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