Внаслідок обстрілу лікарні у Сумській області постраждали вісім людей
Окупанти завдали удару по лікарні у Великій Писарівці Сумської області вранці 9 вересня. Внаслідок вибуху постраждали також ліцей, жва приватні будинки і дитсадок, що знаходяться поруч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Пряме потрапляння ракети було у терапевтичне відділення. Повністю зруйнований дах одноповерхової будівлі лікарні, пошкоджені стіни, вибиті вікна з рамами, згоріло майно всередині", - написав він.
У садочку вибито понад 30 вікон. Постраждав харчоблок і котельня. Кімнати всередині будівлі усіяні осколками від розбитих вікон. Пошкоджені також меблі всередині садка. На щастя, дітей у ньому не було.
Проте поранення отримали восьмеро людей, у них травми різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, сьогодні російська авіація, не перетинаючи кордон України, завдала удару по лікарні в Сумській області.
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