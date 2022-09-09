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Внаслідок обстрілу лікарні у Сумській області постраждали вісім людей

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Сумська область, П'ятниця 09 вересня 2022 20:49
Внаслідок обстрілу лікарні у Сумській області постраждали вісім людей Фото: внаслідок обстрілу лікарні у Сумській області постраждали вісім людей (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти завдали удару по лікарні у Великій Писарівці Сумської області вранці 9 вересня. Внаслідок вибуху постраждали також ліцей, жва приватні будинки і дитсадок, що знаходяться поруч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Пряме потрапляння ракети було у терапевтичне відділення. Повністю зруйнований дах одноповерхової будівлі лікарні, пошкоджені стіни, вибиті вікна з рамами, згоріло майно всередині", - написав він.

У садочку вибито понад 30 вікон. Постраждав харчоблок і котельня. Кімнати всередині будівлі усіяні осколками від розбитих вікон. Пошкоджені також меблі всередині садка. На щастя, дітей у ньому не було.

Проте поранення отримали восьмеро людей, у них травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні російська авіація, не перетинаючи кордон України, завдала удару по лікарні в Сумській області.

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