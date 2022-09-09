Авіація РФ завдала удару по лікарні в Сумській області: є постраждалі

Фото: авіація РФ завдала удару по лікарні в Сумській області (Getty Images)

Російська авіація завдала удару по лікарні в Сумській області. Внаслідок обстрілу є руйнування і постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, вдарила по лікарні після 9 ранку. "Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумської області - сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей", - написав Живицький. Також глава ОВА опублікував кадри ракет, якими було завдано удару.