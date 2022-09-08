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У Сумській області автомобіль підірвався на міні

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Київ, Четвер 08 вересня 2022 22:36
У Сумській області автомобіль підірвався на міні Ілюстративне фото: автомобіль підірвався на міні в Сумській області (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

У Шосткинському районі Сумської області 8 серпня автомобіль підірвався на міні. Про постраждалих поки не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.

Крім того, окупанти обстріляли Краснопільську громаду. З 10 години ранку почалися обстріли з території Росії. Всього зафіксовано 29 мінометних прильотів і 20 прильотів з РСЗВ "Град".

В Есманьській громаді були обстріляні околиці Бачевська, 20 прильотів з міномета. У Зноб-Новгородській громаді окупанти відкрили вогонь після 15 години дня. Повідомляється про 8 прильотів з міномета і 15 пострілах з автоматичного гранатомета.

Раніше повідомлялося, що вчора російські окупанти двічі обстріляли Есманьську громаду Сумської області.

Крім того, вчора вночі російські військові завдали ударів по прикордонню Сумської області. Росіяни випустили понад 30 снарядів, застосувавши міномети і САУ.

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