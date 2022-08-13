Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС: місцевих попередили про небезпеку

Російські окупанти сьогодні, 13 серпня знову почали обстріли Запорізької АЕС. Місцевих жителів закликають не виходити на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодару Дмитра Орлова в Telegram.

"Увага! Будьте обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях Енергодара! Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів", - написав Орлов.

Він повідомив, за свідченнями місцевих мешканців, обстріл ведеться з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території

"Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд!", - зазначив Орлов.

Провокації окупантів в Енергодарі

Нагадаємо, сьогодні в українській розвідці попередили, що окупанти готують провокацію на ЗАЕС під українським прапором.

Повідомлялося, що до стели "Енергодар" на в’їзді в місто росіяни підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою "Z".

Відомо, що на САУ піднято синьо-жовтий український прапор.

"Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ", - попередили в ГУР.