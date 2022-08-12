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ЄС підтримує демілітаризацію Запорізької АЕС і повне виведення російських військ

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П'ятниця 12 серпня 2022 20:00
ЄС підтримує демілітаризацію Запорізької АЕС і повне виведення російських військ Фото: глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Запорізьку АЕС не можна використовувати у рамках будь-якої військової операції. ЄС закликає до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу європейської дипломатії Жозепа Борреля в Twitter.

Він також підтримує візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Боррель підкреслив, що Росія повинна негайно повернути повний контроль над станцією її законному суверенному власнику - Україні.

Нагадаємо, 11 серпня окупанти в четвертий раз обстріляли Запорізьку АЕС.

Представник США в ООН заявив, що РФ повинна передати Україні контроль над ЗАЕС і створити демілітаризовану зону навколо неї.

Проте постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо станції.

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