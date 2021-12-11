Росія виступила з вимогою до НАТО, а експерт розповів про можливі цілі ракетного удару РФ: новини за 10 грудня

Росія зажадала від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України, Швейцарія продовжила заморозку рахунків Віктора Януковича та його оточення, експерт розповів про можливі цілі ракетного удару РФ. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 10 грудня – в матеріалі РБК-Україна.

Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України

Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України. Йдеться про рішення саміту в Бухаресті від 2008 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.

"У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що" Україна і Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", - йдеться в заяві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не піде на компроміси з Росією з питання вступу України. Він також підкреслив, що це питання вирішують виключно українці і країни блоку.

Київ бомбити не будуть. Експерт розповів про можливі цілі ракетного удару РФ

Військовий експерт, голова "Українського мілітарного порталу" Тарас Чмут вважає, що Російська Федерація в разі вторгнення не буде проводить бомбардування Києва і стратегічних об'єктів. Цілями її ракетного удару можуть стати українські війська на Донбасі. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет".

На думку Чмута, хоч Київ та інші великі українські міста і "накриваються" російськими балістичними ракетами, вони не є основними цілями. Головною мішенню для Москви будуть українські військові підрозділи на Донбасі, і саме їх необхідно в першу чергу захищати зенітно-ракетними комплексами.

Зеленський про держпереворот: у людей глобально плани не змінилися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди, які готували державний переворот в Україні, не змінили свої плани. При цьому він привітав, що українці не підтримують такі кроки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "1+1".

"Я не готовий про це говорити... Про такі речі не можна говорити. У людей глобально плани не змінилися, я думаю, деякі люди отримали комунікацію з боку наших партнерів, отримали сигнали. Думаю, трохи змінили свої плани", - заявив він. Президент додав, що влада ретельно стежить за ситуацією навколо можливого держперевороту.

Закарпатська область отримала нового керівника

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового керівника Закарпатської області. Ним став діючий співробітник Служби безпеки України Віктор Микита

Водночас Зеленський звільнив Петра Добромільського від тимчасового виконання обов’язків керівника області.

Швейцарія продовжила заморозку рахунків Януковича і його оточення

Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення продовжити заморозку активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року. При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена десятьма роками.

Нагадаємо, на закордонних рахунках заблоковані активи екс-чиновників часів Януковича на загальну суму 107,19 млн, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків. Кошти заарештовані в таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.

Один з катів "Ізоляції" втік до Франції. Україна ініціює екстрадицію

Звільнений при обміні полоненими колишній наглядач в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку Євген Бражников втік до Франції. Офіс генерального прокурора має намір ініціювати його розшук і екстрадицію.

Нагадавши, Бражникову повідомили про підозру у березні 2020 року. За даними слідства, він став членом незаконних формувань, перебуваючи в "Ізоляції", і брав участь у тортурах інших полонених.

В Україну увірветься потепління з сильними дощами: кому з погодою не пощастить

Погода в Україні на вихідних буде відносно тепла. Але в більшості регіонів синоптики прогнозують опади у вигляді сильних дощів і місцями - з мокрим снігом.

Детальніше про те, яка погода чекає українців на вихідних – в матеріалі Styler.