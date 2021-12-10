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Один з катів "Ізоляції" втік до Франції. Україна ініціює екстрадицію

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 16:46
Один з катів "Ізоляції" втік до Франції. Україна ініціює екстрадицію Фото: Офіс генпрокурора підтвердив втечу чоловіка (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Звільнений при обміні полоненими колишній наглядач в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку Євген Бражников втік до Франції. Офіс генерального прокурора має намір ініціювати його розшук і екстрадицію.

Про це РБК-Україна повідомив начальник департаменту "військових злочинів" Офісу генпрокурора Юрій Рудь.

Бражников потрапив на підконтрольну Україні територію в кінці 2019 року в ході обміну полоненими. Через деякий час виявилося, що він був наглядачем в "Ізоляції" і катував полонених. Йому повідомили про підозру та передали обвинувальний акт до суду.

Суд у Донецькій області відмовився розглядати справу, і вона була передана в Оболонський райсуд Києва. На перше його засідання в кінці листопада Бражников не з'явився.

"Надійшла інформація, що Бражников знаходиться зараз на території Франції", - зазначив Рудь.

Він не був обмежений запобіжним заходом, тому що її термін завершився, а нове клопотання прокуратури суд не встиг розглянути. Рудь заперечує будь-які домовленості між правоохоронцями і обвинуваченим, що дозволили йому безперешкодно втекти з країни.

Начальник департаменту також заявив, що на найближчому засіданні суду прокуратура подасть клопотання про розшук втікача та ініціює його екстрадицію. Він упевнений в успішності цих заходів.

"Те, що він перебуває за кордоном не дозволить йому уникнути відповідальності і того покарання, яке визначить суд", - підкреслив Рудь.

Нагадавши, Бражникову повідомили про підозру у березні 2020 року. За даними слідства, він став членом незаконних формувань, перебуваючи в "Ізоляції", і брав участь у тортурах інших полонених.

Зазначимо, на початку листопада в Києві затримали колишнього коменданта "Ізоляції" Дениса Куликовського, йому оголосили підозри в торгівлі людьми, порушенні законів війни і створенні терористичної організації. Зараз він знаходиться в ізоляторі СБУ.

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Донецьк Обмін полоненими
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