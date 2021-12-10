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Закарпатська область отримала нового керівника: хто він

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П'ятниця 10 грудня 2021 21:13
Закарпатська область отримала нового керівника: хто він Фото: Закарпатська ОДА (wikimedia.org/Kossstja)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового керівника Закарпатської області. Ним став діючий співробітник Служби безпеки України Віктор Микита

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з указом, Віктор Микита став новим головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Водночас Зеленський увільнив Петра Добромільського від тимчасового виконання обов’язків керівника області.

Що відомо про Віктора Микиту:

  • під час співбесіди новий голова Закарпатської ОДА заявив, що працює співробітником СБУ. Перед цим він був юристом у приватній компанії.
  • згідно з даними ЗМІ, Микита был заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області. Після цього зайняв аналогічну посаду в центральному апарату служби.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, хто стане очільником Закарпатської ОДА.

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