Зеленський про держпереворот: у людей глобально плани не змінилися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди, які готували державний переворот в Україні, не змінили свої плани. При цьому він привітав, що українці не підтримують такі кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "1+1" .

"Я не готовий про це говорити... Про такі речі не можна говорити. У людей глобально плани не змінилися, я думаю, деякі люди отримали комунікацію з боку наших партнерів, отримали сигнали. Думаю, трохи змінили свої плани", - заявив він.

Президент додав, що влада ретельно стежить за ситуацією навколо можливого держперевороту.

"Я радий, що суспільство не підтримує такі кроки деяких угруповань. І радий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримує їх. Але ми стежимо за ситуацією дуже ретельно", - заявив він.

Зеленський також додав, що влада отримувала інформацію про внутрішню дестабілізацію під час співпраці України та США.

"Вони (США – ред.) розуміють все. Ми отримували інформацію про внутрішню дестабілізацію, коли співпрацювали наші розвідки. Я ж отримав не просто так цю інформацію. Всі знають про це. І про це говорили", - заявив він.