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Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України

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Москва, П'ятниця 10 грудня 2021 17:49
Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України. Йдеться про рішення саміту в Бухаресті від 2008 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії.

"У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що" Україна і Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав неприйнятним вступ України до НАТО.

А американський президент Джо Байден на переговорах з ним відкинув вимогу про гарантії невступу України до альянсу. Зазначимо, в самому НАТО заявляють, що Росія не має права голосу в питанні членства Києва.

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