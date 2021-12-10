Швейцарія продовжила заморозку рахунків Януковича і його оточення

Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення продовжити заморозку активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

У відомстві повідомили, що продовжили на рік превентивне блокування активів в контексті України, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою. При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена десятьма роками.