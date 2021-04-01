Росія стягує війська до кордону з Україною: що відомо

РФ стягує війська під приводом навчань

На прикордонних територіях східної України зосереджено 28 батальйонних тактичних груп зброєних сил Росії, а найближчим часом їх кількість збільшиться ще на 25 груп.

Розгортання військ відбувається в Брянську, Воронезькій області і в окупованому Криму під виглядом підготовки до стратегічних бойових навчань "Захід 2021". Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Однак за його словами, Росія даними діями хоче "продемонструвати рішучість своїх намірів".

У розвідці заявляють про підготовку до наступу на Донбасі

За інформацією Головного розвідуправління Міністерства оборони, РФ завершує підготовку заходів для провокації українських військових на лінії зіткнення на Донбасі. Також не виключається спроба просування військ противника вглиб території України.

Крім того, Росія має намір збільшити кількість військ у так званих "ДНР" і "ЛНР". Регулярні військові підрозділи будуть вводити на окуповані території, пояснюючи це необхідністю захисту населення ОРДЛО.

Також за даними розвідки, російським дипломатичним представництвам у світі і ЗМІ доручено підготуватися до висвітлення інформації про нібито агресивні дії ЗСУ і "миротворчі" заходи РФ у відповідь на це.

Володимир Зеленський відреагував на стягування військ РФ

На думку президента України, Росія своїми діями намагається створити атмосферу загрози і чинити тиск під час переговорів про припинення вогню.

Як заявив глава держави, нарощування російських військ на кордоні з Україною є "грою м'язами" в форматі військових навчань, при яких можливі провокації. При цьому він підкреслив, що українська армія готова до будь-яких провокацій.

У США стурбовані ситуацією біля українського кордону

У США висловили стурбованість ескалацією збройного протистояння на Донбасі. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що американська сторона проінформована про доповідь українських військових щодо пересування військ РФ біля кордонів України.

Крім того, на тлі загострення ситуації Європейське військове командування США посилило розвідувальні заходи. Після того, як російські війська не залишили протягом декількох днів прикордонні райони з Україною, рівень спостереження був змінений на найвищий - з "можливої ​​кризи" до "потенційно неминучої кризи".

При цьому, як повідомляє видання New York Times, думки представників американської влади та експертів щодо посилення агресії РФ розділилися. Так, деякі вважають, що Росія не відновлюватиме наступ, а тільки "брязкає зброєю".

На думку інших, дії РФ можуть бути обумовлені бажанням "випробувати терпіння" адміністрації Джо Байдена.

Коментар Кремля

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переміщення військ здійснюється в межах території РФ. Це "не повинно нікого турбувати і не представляє ні для кого загрози".

Пєсков також повідомив, що дані заходи вживаються збройними силами для забезпечення безпеки своїх кордонів, оскільки "йде підвищена активність країн НАТО, це зобов'язує бути напоготові".

При цьому в Кремлі відзначили, що побоюються нібито провокаційних дій української сторони, які "можуть призвести до війни".