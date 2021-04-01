Росія готова до ескалації на Донбасі з просуванням вглиб України, - розвідка

Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

За даними розвідки, Росія хоче розширити військову присутність на території так званих "ДНР" та "ЛНР" шляхом введення своїх регулярних військових підрозділів, мотивуючи це необхідністю захисту російських громадян в ОРДЛО.

"Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України", - заявили в розвідці.

Крім того, Москва доручила російським дипломатичним представництвам у світі та ЗМІ приготуватися до "висвітлення та роз’яснення" світовій спільноті інформації про нібито агресивні дії України та "миротворчі" заходи Росії у відповідь на це.