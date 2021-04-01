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Україна просить відкрити додаткові бази ОБСЄ на кордоні з Росією

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 15:48
Україна просить відкрити додаткові бази ОБСЄ на кордоні з Росією Фото: спостерігач ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Україна

У зв'язку з нарощуванням російських військ на кордоні Україна наполягає на відкритті додаткових патрульних баз Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Мова йде про непідконтрольну ділянку кордону на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України за підсумками переговорів міністра Дмитра Кулеби з генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід.

Зокрема, Кулеба подякував їй за продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та схвалення її бюджету.

"Продовження мандата СММ особливо важливо на тлі загострення безпекової ситуації, яке влаштувала Росія. Монітори ОБСЄ, здатні все бачити і чути, зараз як ніколи потрібні в Донецькій і Луганській областях", - зазначив він

В контексті нарощування Росією військ на кордоні з Україною він підкреслив важливість відкриття додаткових передових патрульних баз ОБСЄ вздовж неконтрольованої ділянки кордону.

"ОБСЄ має пильно стежити за діями РФ", - додав Кулеба.

Відзначимо, до цього головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до українських кордонів і нарощує їх чисельність.

Сьогодні в Кремлі вже заявили, що переміщення збройних сил Росії не повинно турбувати її сусідів.

При цьому українська розвідка відзначає готовність Москви до ескалації на Донбасі з подальшим просуванням вглиб України.

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