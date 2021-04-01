Россия стягивает войска к границе с Украиной: что известно

РФ стягивает войска под предлогом учений

На пограничных территориях восточной Украины сосредоточено 28 батальонных тактических групп вооруженных сил России, а в ближайшее время их количество увеличится еще на 25 групп.

Разворачивание войск происходит в Брянске, Воронежской области и в оккупированном Крыму под видом подготовки к стратегическим боевым учениям "Запад 2021". Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Однако по его словам, Россия данными действиями хочет "продемонстрировать решительность своих намерений".

В разведке заявляют о подготовке к наступлению на Донбассе

По информации Главного разведуправления Министерства обороны, РФ завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных на линии соприкосновения на Донбассе. Также не исключается попытка продвижения войск противника вглубь территории Украины.

Кроме того, Россия намерена увеличить количество войск в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Регулярные военные подразделения будут вводить на оккупированные территории, объясняя это необходимостью защиты населения ОРДЛО.

Также по данным разведки, российским дипломатическим представительствам в мире и СМИ поручено подготовиться к освещению информации о якобы агрессивных действиях ВСУ и "миротворческих" мерах РФ в ответ на это.

Владимир Зеленский отреагировал на стягивание войск РФ

По мнению президента Украины, Россия своими действиями пытается создать атмосферу угрозы и оказать давление во время переговоров о прекращении огня.

Как заявил глава государства, наращивание российских войск на границе с Украиной является "игрой мускулами" в формате военных учений, при которых возможны провокации. При этом он подчеркнул, что украинская армия готова к любым провокациям.

В США обеспокоены ситуацией у украинской границы

В США выразили обеспокоенность эскалацией вооруженного противостояния на Донбассе. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона проинформирована о докладе украинских военных относительно передвижения войск РФ у границ Украины.

Кроме того, на фоне обострения ситуации Европейское военное командование США усилило разведывательные мероприятия. После того, как российские войска не покинули в течение нескольких дней приграничные районы с Украиной, уровень наблюдения был изменен на самый высокий - с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса".

При этом, как сообщает издание New York Times, мнения американских властей и экспертов относительно усиления агрессии РФ разделились. Так, некоторые считают, что Россия не будет возобновлять наступление, а только "бряцает оружием".

По мнению других, действия РФ могут быть обусловлены желанием "испытать терпение" администрации Джо Байдена.

Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перемещение войск осуществляется в пределах территории РФ. Это "не должно никого беспокоить и не представляет ни для кого угрозы".

Песков также сообщил, что данные меры предпринимаются вооруженными силами для обеспечения безопасности своих границ, поскольку "идет повышенная активность стран НАТО, это обязывает быть начеку".

При этом в Кремле отметили, что опасаются якобы провокационных действий украинской стороны, которые "могут привести к войне".