У США стурбовані нарощуванням російських військ поблизу кордону України

Сполучені Штати стурбовані нарощуванням російських військ поблизу кордону України. На їхню думку, такі дії можна було б пояснити навчанням, але Росія про це не повідомляла.

Про це заявив чиновник американського оборонного відомства , передає CBS.

Також Державний департамент США розкритикував Росію за збройної агресії проти України на тимчасово окупованих територіях. Там підкреслили, що країна-агресор окупувала Крим і воює на Донбасі.

При цьому видання New York Times повідомили, що Росія відчуває адміністрацію Байдена. На думку американської влади і експертів Америки розділилися, зокрема:

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Захід 2021" стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.

Крім того, Хомчак заявив, що Україна готова піти в наступ на Донбасі, але треба оцінити ризики.

РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація перекидає на окуповані території в Донецькій і Луганській областях своїх кадрових військових.