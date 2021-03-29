Хомчак: Україна готова піти у наступ на Донбасі, але треба оцінити ризики

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, чи готова українська армія перейти у наступ на Донбасі. За його словами, Збройні сили мають бути завжди готовими до цього, але потрібно оцінити всі ризики.

Як пояснив головнокомандувач ЗСУ, для того, щоб захищати Україну, українська армія повинні вміти і наступати, і оборонятися, тому ЗСУ постійно проводять навчання.

"ЗСУ сьогодні готуються до різних варіантів і, звичайно, ми готуємося до наступу. Ми створюємо навчальні бази, нам допомагають партнери. Тому що по-іншому не можна. Якщо ви запитаєте, ми сьогодні готові (до наступу - ред.)? Готові", - заявив він.

Хомчак додав, що наступ на Донбасі залежить не від наказу президента, бо перед наступом потрібно оцінити всі ризики та наслідки. Він нагадав, що у 2014 році наступу українських сил завадила Росія, яка завела на Донбасі свою армію.

"Сьогодні не у наказі проблема. У нього (президента - ред.) проблем дати команду немає. Просто треба прораховувати наслідки, сили, резерви, спроможності держави. Донецьк - це багатомільйонне місто, якшо підемо в наступ, то є ризики, що загине багато цивільного населення. Треба оцінити ризики, хто проти нас піде", - додав головнокомандувач ЗСУ.