РФ чекає від країн ОБСЄ відповідь щодо "гарантій безпеки"

Керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що влада Росії очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки". Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров направив запит ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Чекаємо і реакцію на поставлене в посланні Лаврова колегам з країн ОБСЄ питання: як наші партнери розуміють своє зобов'язання не зміцнювати власну безпеку внаслідок безпеки інших держав на основі прихильності принципу неподільності безпеки?",- заявив він.

За словами керівника делегації РФ, влада очікує, що відповіді на запит будуть надані найближчим часом.

"Виходимо з того, що відповіді на нього надійдуть найближчим часом і в національній якості, оскільки згадане зобов'язання приймалося кожною з держав індивідуально, а не від імені союзів або блоків", - заявив Гаврилов.