Росія найближчим часом відреагує на відповідь США і НАТО щодо "гарантій"
Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що РФ незабаром відреагує на відповіді США і НАТО щодо "гарантій безпеки". При цьому він заявив, що відповіді не зачіпають ключових російських ініціатив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Ушакова.
"Було сказано, що ми вже практично завершили міжвідомчу опрацювання наших можливих дій, і про це буде оголошено найближчим часом", - заявив він.
Нагадаємо, раніше МЗС Росії висунуло умову для деескалації ситуації на кордоні з Україною.
Зазначимо, 8 лютого міністри закордонних справ України і Франції Дмитро Кулеба і Жан Ів Ле Дріан назвали важливий крок у деескалації ситуації на кордоні з Росією.