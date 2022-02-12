Росія найближчим часом відреагує на відповідь США і НАТО щодо "гарантій"

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що РФ незабаром відреагує на відповіді США і НАТО щодо "гарантій безпеки". При цьому він заявив, що відповіді не зачіпають ключових російських ініціатив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Ушакова.