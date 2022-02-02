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Без передумов. США сподіваються продовжити переговори з РФ щодо "гарантій"

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Середа 02 лютого 2022 21:57
Без передумов. США сподіваються продовжити переговори з РФ щодо "гарантій" Фото: офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Валерія Поліщук

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім не висуває будь-яких попередніх умов для продовження діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки". При цьому він підкреслив, що влада США готова продовжити переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми готові робити це (продовжувати діалог, - ред.), не висуваючи будь-яких попередніх умов", - заявив Прайс.

Він також підкреслив, що США продовжать вживати заходів, націлені на стримування Росії, до тих пір, поки не побачать з її боку кроків, які були б націлені на деескалацію ситуації навколо України.

Нагадаємо, іспанське видання El Pais опублікувала, за її твердженням, відповідь США і НАТО на пропозиції Росії за "гарантіями безпеки".

Крім того, представник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Москва очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки".

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