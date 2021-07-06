Росія продовжить випробовувати НАТО під час військових навчань, - Міноборони Німеччини

Північноатлантичний альянс змушений констатувати здатність Росії швидко перейти від військових навчань до серйозного сценарію бойових дій . Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер закликала Москву до діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Regnum .

Вона зазначила, що Росія відчуває, наскільки далеко може зайти у своїх діях стосовно НАТО, і продовжить це робити, якщо Захід дозволятиме.

"Попри це, ми маємо постійно говорити про те, що запрошує до діалогу рука простягнута, що ми в будь-який час готові вступити в серйозний діалог", - додала глава Міноборони.