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Військові не виключають провокацій Росії під час навчань Sea Breeze

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Україна, Неділя 04 липня 2021 10:24
Військові не виключають провокацій Росії під час навчань Sea Breeze Фото: Олексій Неїжпапа, командувач ВМС ЗС України (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа розповів, що не виключає провокацій з боку Росії під час навчань Sea Breeze у Чорному морі. Навчання Sea Breeze проводить Україна разом з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю контрадмірала для "Радіо Свобода".

Як розповів Неїжпапа, вздовж узбережжя окупованого Криму перебувають бойові кораблі російського Чорноморського флоту, а з квітня цього року там же постійно базуються кораблі Балтійського та Північного флотів Росії.

Російські кораблі, за словами контрадмірала, спостерігають за діями учасників військових навчань Sea Breeze.

"Таким чином, провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо: на цей випадок на кораблях учасників Sea Breeze існують певні відпрацьовані процедури", - пояснив командувач ВМС України.

Нагадаємо, вчора російська армія влаштувала маневри авіації над Чорним морем, де проходять навчання Sea Breeze.

А напередодні у Чорному морі розпочав військові навчання російський підводний човен.

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Російська Федерація Чорне море провокации военные учения вмс Украины
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Військові не виключають провокацій Росії під час навчань Sea Breeze
Військові не виключають провокацій Росії під час навчань Sea Breeze
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