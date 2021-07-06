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Росіяни провели навчання з С-400 через Sea Breeze в Чорному морі

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Росія, Вівторок 06 липня 2021 17:29
Росіяни провели навчання з С-400 через Sea Breeze в Чорному морі Фото: росіяни провели навчання з С-400 (doblest.club)
Автор: Дмитро Левицький

Російський Південний військовий округ провів навчання з оборони об'єктів Чорноморського флоту в Краснодарському краї. В рамках навчань росіяни здійснили електронні пуски ракет із системи протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Інтерфакс".

Російські маневри відбулися на тлі проведення у Чорному морі міжнародних військових навчань Sea Breeze, які були організовані Україною.

"Військовослужбовці, дислоковані в Краснодарському краї, провели навчання з відбивання масованого ракетного удару умовного противника", - повідомили агентству в Чорноморському флоті РФ.

Всього в російських навчаннях брали участь близько 100 військовослужбовців і понад 30 одиниць військової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почалася активна фаза військових навчань Sea Breeze.

Додамо, українські військові не виключають, що Росія може здійснити провокації під час навчань Sea Breeze, але вони готові до цього.

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