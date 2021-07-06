Россия продолжит испытывать НАТО во время военных учений, - Минобороны Германии

Североатлантический альянс вынужден констатировать способность России быстро перейти от военных учений к серьезному сценарию боевых действий. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Москву к диалогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Regnum.
Она отметила, что Россия испытывает, насколько далеко может зайти в своих действиях по отношению к НАТО, и продолжит это делать, если Запад будет позволять.
"Несмотря на это, мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьезный диалог", - добавила глава Минобороны.
Напомним, сегодня в Украине началась активная фаза военных учений Sea Breeze.
Добавим, украинские военные не исключают, что Россия может осуществить провокации во время учений Sea Breeze, но они готовы к этому.