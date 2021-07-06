У навчаннях Sea Breeze почалася активна фаза в прибережній зоні
У багатонаціональних військових навчаннях Sea Breeze у Чорному почалася активна фаза на узбережжі. Тактичні групи покинули пункти базування і висунулися в райони очікування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗС України.
Під час марш-кидка військових чекає безліч вступних. Зокрема, вони будуть відбивати атаку із засідки умовного противника, розблокувати маршрути руху військової техніки.
Крім того, американські та українські розвідгрупи будуть десантуватися в тил умовного противника з метою виявлення і знищення баз незаконних збройних формувань і важливих об'єктів інфраструктури.
У прибережній фазі навчань Sea Breeze залучени військові окремого батальйону морської піхоти США, представники Збройних сил Грузії та Молдови, а також українські прикордонники.
Крім того, до складу українських підрозділів входять курсанти 3-го курсу факультету підготовки фахівців десантно-штурмових військ. Вони проходитимуть стажування на первинних командирських посадах.
Фото: навчання Sea Breeze перейшли в активну фазу в прибережній зоні (facebook.com/GeneralStaff)
Нагадаємо, 28 червня в Чорному морі почалися навчання Sea Breeze 2021.
Раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа не виключив провокацій з боку Росії під час навчань Sea Breeze в Чорному морі.