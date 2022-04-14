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Росія втратила можливість виробляти гіперзвукові ракети "Кинджал", - експерт

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 08:32
Росія втратила можливість виробляти гіперзвукові ракети "Кинджал", - експерт Фото: Росія втратила можливість виробляти гіперзвукові ракети "Кинджал" (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії більше немає можливостей продовжувати програми з виробництва сучасного озброєння. Зокрема, мова йде про гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинжал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка в ефірі телемарафону.

"Виробляти сучасні ракети чи модернізувати існуючі Росія позбавлена таких можливостей. Тому що, якщо російський оборонно-промисловий комплекс мав і раніше проблеми, заборгованості перед банками, невиконання, до речі, оборонного замовлення в Росії ще в 2018−19 роках, то зараз, після того, як Захід запроваджує додаткові санкції саме проти сектору оборонної промисловості Росії, вони фактично позбавляються доступу до ключових елементів, які необхідні для модернізації та виробництва сучасного озброєння", - розповів Мусієнко.

Своєю чергою експерт підкреслив, що навіть країни Азії не хочуть мати справу з Росією, яка намагається встановити з ними контакти.

"На сьогодні можна сказати, що, скажімо так, комплектуючих, сировини і необхідних елементів для того, щоб продовжувати такі програми як з "Кинжалом", з іншими подібними, гіперзвуковою зброєю тощо, Росія фактично позбавлена. З ними навіть не хочуть мати справу Азійські країни, з якими Росія намагалась встановити контакти. Тому для нас це позитивний сигнал в тому сенсі, що як би там не було, але технологій та можливостей для виробництва для поповнення своїх арсеналів в них все зменшується і зменшується", - резюмував Мусієнко.

Нагадаємо, в березні Міноборони РФ заявило, що війська застосували гіперзвукові ракети "Кинджал" "для знищення підземного військового складу на заході України".

Тоді в Німеччині заявили, що стурбовані такими діями РФ, а в Пентагоні висловили думку, що керівництво Кремля намагається надати війні "імпульсу", а застосування Росією гіперзвукових ракет в Україні не матиме істотного впливу на ситуацію.

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