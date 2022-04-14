Россия потеряла возможность производить гиперзвуковые ракеты "Кинжал", - эксперт

У России больше нет возможностей продолжать программы по производству современного вооружения. В частности, речь идет о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко в эфире телемарафона.

"Производить современные ракеты или модернизировать существующие Россия лишена таких возможностей. Потому что, если российский оборонно-промышленный комплекс имел ранее проблемы, задолженности перед банками, невыполнение, кстати, оборонного заказа в России в 2018-19 годах, то сейчас, после того, как Запад вводит дополнительные санкции именно против сектора оборонной промышленности России, они фактически лишаются доступа к ключевым элементам, которые необходимы для модернизации и производства современного вооружения", - рассказал Мусиенко.

В свою очередь эксперт подчеркнул, что даже страны Азии не хотят иметь дело с Россией, которая пытается установить с ними контакты.

"На сегодня можно сказать, что, скажем так, комплектующих, сырья и необходимых элементов для того, чтобы продолжать такие программы как с "Кинжалом", с другими подобными, гиперзвуковым оружием и тому подобное, Россия фактически лишена. С ними даже не хотят иметь дело Азиатские страны, с которыми Россия пыталась установить контакты. Поэтому для нас это позитивный сигнал в том смысле, что как бы там не было, но технологий и возможностей для производства для пополнения своих арсеналов в них все уменьшается и уменьшается", - резюмировал Мусиенко.

Напомним, в марте Минобороны РФ заявило, что войска применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" "для уничтожения подземного военного склада на западе Украины".

Тогда в Германии заявили, что обеспокоены такими действиями РФ, а в Пентагоне высказали мнение, что руководство Кремля пытается придать войне "импульс", а применение Россией гиперзвуковых ракет в Украине не окажет существенного влияния на ситуацию.

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