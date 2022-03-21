Застосування Росією гіперзвукових ракет істотно не змінить хід війни, - Пентагон
Застосування Росією гіперзвукових ракет в Україні не зробить істотного впливу на ситуацію. Президент РФ Володимир Путін намагається надати війні "імпульсу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Пентагону Ллойда Остіна в інтерв'ю CBS.
Він зазначив, що Пентагон не буде офіційно ні підтверджувати, ні ставити під сумнів факт застосування росіянами такого типу ракет.
"Я б не став розглядати використання гіперзвукових ракет як зміну правил гри. Я думаю, що причина, по якій він (президент Росії Володимир Путін, - ред.) вдається до використання цього типу зброї, полягає в тому, що він намагається надати ситуації деякий імпульс", - сказав Остін.
Остін додав, що російські війська застрягли на своїх позиціях і не можуть просунутися далі. Він зазначив, що українські військові ефективно застосовують види озброєння, надане їм західними партнерами.
Міністр також зазначив, що у них є дані про набір росіянами сирійських найманців для війни в Україні, але немає інформації, що ці найманці вже з'явилися на полі бою в Україні.
Нагадаємо, нещодавно Міноборони РФ заявило, що в Україні російські війська застосували гіперзвукові ракети "Кинджал". За словами представника відомства Ігоря Конашенкова, ракети застосували "для знищення підземного військового складу на заході України".
Після чого Командування Повітряних сил підтвердило, окупанти дійсно завдали ракетного удару по підземному військовому складу в Делятині Івано-Франківської області. Однак сталося це кількома днями раніше і достовірних даних про тип ракети поки немає.
Водночас вже сьогодні у Генштабі попередили про можливе використання російсько-окупаційними військами високоточної зброї. Зокрема, гіперзвукових ракет"Кинджал".
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