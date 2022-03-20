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У Німеччині відреагували на застосування Росією гіперзвукової зброї проти України

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Берлін, Неділя 20 березня 2022 15:40
У Німеччині відреагували на застосування Росією гіперзвукової зброї проти України Фото: в Німеччині відреагували на застосування Росією гіперзвукової зброї проти України (wikipedia)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони Німеччини відреагували на застосування Росією гіперзвукової зброї у війні проти України. Там заявили, що стурбовані такими діями РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Online Zeitung.

"Ми із занепокоєнням сприймаємо перше використання Росією гіперзвукової ракети у війні проти України", - заявила представник Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони РФ заявило, що в Україні російські війська застосували гіперзвукові ракети "Кинджал". За словами представника відомства Ігоря Конашенкова, ракети застосували "для знищення підземного військового складу на заході України".

Після чого Командування Повітряних сил підтвердило, окупанти дійсно завдали ракетного удару по підземному військовому складу в Делятині Івано-Франківської області. Однак відбулося це кількома днями раніше і достовірних даних про тип ракети наразі немає.

Водночас вже сьогодні в Генштабі попередили про можливе використання російсько-окупаційними військами високоточної зброї. Зокрема, гіперзвукових ракет "Кинджал".

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