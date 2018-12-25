В Єревані протестували з вимогою вивести військову базу РФ з Вірменії

Фото: посольство РФ в Єревані (із відкритих джерел)

В акції взяли участь близько 20 активістів

У столиці Вірменії Єревані активісти сьогодні, 25 грудня, влаштували акцію під посольством Російської Федерації (РФ) з вимогою вивести російську військову базу з вірменського міста Ґюмрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Як зазначається, близько 20 активістів під російським посольством вимагали вивести 102-гу російську військову базу, яка дислокується в Ґюмрі, через убивство місцевої мешканки Джульєтти Гукасян.

Зазначимо, 57-річна жінка померла в лікарні після побиття, у вбивстві підозрюють військового з 102-ї військової бази РФ.

Учасники акції тримали в руках плакат "Російська армія, геть з країни", переконуючи, що російська військова база є "загрозою для безпеки громадян Вірменії".

Фото: акція протесту в Єревані (аrmіуа.az)

Наблизитися до будівлі самого посольства мітингувальникам не дозволила поліція. До учасників з посольства ніхто не вийшов.

Після закінчення акції тих, хто вимагав вивести російську базу, до посольства прийшли близько 20 людей з плакатами "Ні антиросійським провокаціям у Вірменії" та "Навіки з Росією".

Нагадаємо, весною 2018 року в Єревані відбулися багатотисячні антиурядові протести.

Протестувальники вимагали відставки прем'єр-міністра, колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна.