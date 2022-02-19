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Росія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу: з'явилися нові знімки

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Субота 19 лютого 2022 05:20
Росія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу: з'явилися нові знімки Фото: Росія перекинула до кордону вертольоти (twitter.com/ChristopherJM)
Автор: Артур Родивилов

Росія перекинула вертольоти і бойову групу з танками на кордон з Україною. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста BuzzFeed News Крістофера Міллера в Twitter

Нові супутникові знімки показують значне збільшення кількості російських вертольотів поблизу кордону з Україною.

За оцінкою Maxar, на аеродром Міллерово, розташований в 16 км від кордону з Україною, перекинуто новий вертолітний підрозділ і бойова група, що складається з танків, бронетранспортерів і допоміжної техніки.

Міллерово знаходиться недалеко від ділянки кордону з Україною, який контролюється бойовиками "ЛДНР".

Трохи північніше було розгорнуто підрозділ біля Валуєк, приблизно за 27 км на схід від кордону з Україною. Близько 20 вертольотів залишаються розгорнутими біля Бєлгорода.

Нагадаємо, з початку минулої доби бойовики 65 разів порушили режим припинення вогню. Обстріляно понад 20 населених пунктів на Донбасі.

Відзначимо, масові обстріли на Донбасі тривають вже третій день. Останні подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

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