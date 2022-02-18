Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці

Масові обстріли на Донбасі не припиняються вже другий день, бойовики оголошують евакуацію в Росію під приводом "наступу". Міноборони закликає жителів ОРДЛО не вірити фейкам і заявляє про готовність армії захищати Україну.

Детальніше про те, що відбувається на Донбасі 18 лютого - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо на даний момент

Міноборони України виступило із заявою - жодних наступів на Донбасі українські війська не планують.

Зведення ООС на 17:00 - 53 порушення, жертв немає.

МЗС заявляє - Україна не готує наступ на Донбас.

Бойовики оголосили евакуацію в Росію.

Зведення ООС на 14:00 - 45 обстрілів, жертв немає.

Резніков звернувся до жителів ОРДЛО.

Залужний звернувся до жителів ОРДЛО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих районів Донбасу. Він запевний, що українські військові не планують жодних наступів.

"Військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України...Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються. Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій - не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття", - заявив він у зверненні.

Міноборони відреагувало на евакуацію з ОРДЛО

Глава Міноборони Олексій Резніков в черговий раз заявив, що ніяких наступів Україна не планує. Він також звернув увагу на фейки, якими наповнений інформпростір.

"Коли російські маріонетки залякують людей наступом нашої армії та закликають до евакуації, це ще раз доводить - вони бачать Донбас безлюдним. Навпаки. Україна хоче, щоб на Донбасі настав мир, щоб якнайшвидше почалося відродження. Це наша земля, там живуть наші люди. Ми не плануємо жодних наступів", - заявив Резніков.

На Донбасі поранено українського військового

За даними штабу, станом на 17:00 у зоні ООС зафіксовано 53 порушення. Під обстрілами бойовиків 30 населених пунктів, жертв серед українських військових немає.

Водночас у поліції Донецької області повідомили про одного пораненого військового внаслідок обстрілу Старогнатівки.

У РФ нічого не знають про евакуацію з ОРДЛО

Як повідомляє видання Znak, в Ростовській області РФ нічого не знають про евакуацію жителів ОРДО. Як повідомили виданню в адміністрації губернатора області, про цю заяву ватажка "ДНР" вони чули з новин, але інформації про розгортання пунктів тимчасового розміщення немає.

Крім того, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає, що відбувається у ватажка "ДНР". Пєсков також додав, що "не володіє інформацією" про підготовку евакуації до Ростова.

Ситуація в ОРДЛО

У мережі з'явилися фото окупованого Донецька – колони автобусів для евакуації в Ленінському районі.

В Донецьку також увімкнули сирени.

Бойовики оголосили евакуацію

Ватажки "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію жителів до Росії. Зокрема, жителів ОРДО мають намір перевезти в Ростовську область. Виправдовують такі дії тим, що Україна нібито готує наступ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба в черговий раз заявив, що ніяких провокацій і наступів на Донбасі українські війська не готують.

Обстріли на Донбасі

За даними ООС на Донбасі з початку доби вже зафіксовано 45 обстрілів, під вогнем окупантів понад 20 населених пунктів. Також бойовики сьогодні обстріляли гумконвой ООН. Крім того, стрілянина велася в районі залізничної станції.

Резніков в Раді

Виступаючи в парламенті в ході години запитань до уряду глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що на Донбасі спостерігається аномальна ситуація. За добу, 17 лютого, було зафіксовано 60 обстрілів. Тоді як за весь час з початку року обстрілів з боку бойовиків було трохи більше 100.

Резніков також акцентував на тому, що Україна не готується силовим шляхом повертати Донбас і Крим. Глава Міноборони звернувся до жителів ОДЛО і заявив, що не Україна їх ворог і закликав не вірити фейкам.