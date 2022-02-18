Загострення на Донбасі. Понад 20 населених пунктів опинилися під вогнем: нові дані штабу

Станом на 14:00 бойовики на Донбасі вже 45 разів порушили режим "тиші". Більше 20 населених пунктів опинилися під вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на штаб ООС .

З боку збройних формувань РФ зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Вони обстріляли такі населені пункти:

Болтене, Старий Айдар, Новогнатівку,

чотири рази Старогнатівку,

Чермалик,

двічі Піщане,

Південне,

Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове,

Невельське,

двічі Світлодарськ,

сім разів Луганське,

Верхньоторецьке,

БМП-2,

три рази Нью Йорк,

Нижньотепле, Миронівський,

Троїцьке,

тричі Гранітне,

Попасну,

Красногорівку,

Артема,

Мар'їнку,

двічі Новогригорівку,

двічі Новоолександровку.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців, повідомили в ООС.

"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - йдеться у повідомленні.