Загострення на Донбасі. Понад 20 населених пунктів опинилися під вогнем: нові дані штабу
Станом на 14:00 бойовики на Донбасі вже 45 разів порушили режим "тиші". Більше 20 населених пунктів опинилися під вогнем.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.
З боку збройних формувань РФ зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Вони обстріляли такі населені пункти:
- Болтене, Старий Айдар, Новогнатівку,
- чотири рази Старогнатівку,
- Чермалик,
- двічі Піщане,
- Південне,
- Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове,
- Невельське,
- двічі Світлодарськ,
- сім разів Луганське,
- Верхньоторецьке,
- БМП-2,
- три рази Нью Йорк,
- Нижньотепле, Миронівський,
- Троїцьке,
- тричі Гранітне,
- Попасну,
- Красногорівку,
- Артема,
- Мар'їнку,
- двічі Новогригорівку,
- двічі Новоолександровку.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців, повідомили в ООС.
"Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - йдеться у повідомленні.