Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу: появились новые снимки

Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

По оценке Maxar, на аэродром Миллерово, расположенный в 16 км от границы с Украиной, переброшено новое вертолетное подразделение и боевая группа, состоящая из танков, бронетранспортеров и вспомогательной техники.

A large, new helicopter deployment of at least 50 helicopters arrived at Lida airfield, in NW Belarus, says @Maxar . Images taken Feb. 16. pic.twitter.com/TVQXfiAy5b