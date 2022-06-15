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Siemens підтвердив проблеми "Газпрому" з ремонтом "Північного потоку"

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Берлін, Середа 15 червня 2022 02:07
Siemens підтвердив проблеми "Газпрому" з ремонтом "Північного потоку" Газпром скоротив прокачування газу через Північний потік через санкції (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У компанії Siemens підтвердили, що причиною значного скорочення поставок газу через "Північний потік-1" є тривалий ремонт турбіни компресорної станції. Введені проти "Газпрому" санкції не дозволяють повернути турбіну з канадського підприємства, де проводився її капітальний ремонт, в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Уряд Німеччини намагається домогтися доставки застряглої в Канаді турбіни для продовження експлуатації газопроводу. Метою переговорів Єврокомісії та канадського уряду є звільнення необхідного вузла від канадських санкцій.

Раніше повідомлялося, що "Газпром "анонсував різке зниження постачання газу через "Північний потік-1". Причиною називався тривалий ремонт агрегатів компанією Siemens.

Нагадаємо, що Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому" і "Роснефти".

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