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У "Газпрому" проблеми через санкції: поставки по "Північному потоку-1" різко впадуть

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Москва, Вівторок 14 червня 2022 14:48
У "Газпрому" проблеми через санкції: поставки по "Північному потоку-1" різко впадуть Фото: Газпром скоротить поставки газу по Північному потоку-1 (www.gazprom.ru)
Автор: Олександр Білоус

"Газпром" різко знизить поставки газу через "Північний потік - 1". Причиною стала затримка з ремонтом агрегатів компанією Siemens.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанія.

"Поставки газу в газопровід "Північний потік" в даний час можуть бути забезпечені в обсязі до 100 млн куб.м на добу", - заявили в компанії. При цьому плановий обсяг становить 167 млн куб. м на добу.

У "Газпромі" заявили, що скорочення поставок пов'язане з ситуацією на компресорній станції"Портова". Зокрема німецька компанія Siemens несвоєчасно повернула газоперекачувальні агрегати з ремонту.

Крім того, проблеми "Газпрому" пов'язані з виробленням міжремонтного ресурсу ГПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано Припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності). "У даний час на КС "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, німецький конгломерат Siemens вирішив покинути російський ринок через вторгнення в Україну. Компанія почала процедуру припинення всієї виробничої діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

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