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В українців можуть виникнути проблеми з газом: голова ГТС назвав причину та вихід із ситуації

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Україна, Четвер 09 червня 2022 13:43
В українців можуть виникнути проблеми з газом: голова ГТС назвав причину та вихід із ситуації Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Необхідно повністю зупинити або суттєво обмежити використання "Північного потоку-1". В протилежному випадку, це може значно ускладнити постачання газу населенню, враховуючи зменшення об'ємів та плати за транзит газу "Газпромом" через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ООО "Оператор ГТС України" Сергія Макогона.

За його словами, "Газпром" порушує власне забов’язання постачати 40 млрд м3 на рік через Україну. За півроку він не перевищить 13-14 млрд м3, що означає недопостачання до ЄС 6-7 млрд м3 за перше півріччя.

"Газпром" не сплачує в повному обсязі за транзит, відмовився перенести обсяги з захопленої точки Сохранівка на точку Суджа. І "Оператор ГТС України", і "Нафтогаз" готуються до арбітражів з "Газпромом". Але де-факто "Газпром" значно зменшив плату за транзит", - каже Макогон.

Тому, запевняє гендиректор ГТС, існують значні ризики повного припинення транзиту через Україну вже до кінця цього року.

"А відсутність транзиту значно збільшує ризики знищення об’єктів ГТС агресором, що значно ускладнить постачання газу населенню України. Зупинка "Північного потоку - 1" значно посилить переговорну позицію України та посилить її енергетичну безпеку", - запевнив він.

Як повідомлялося, раніше Макогон заявляв, що те, що "Газпром" перекрив транзит через газовимірювальну станцію "Сохрановка", може свідчити про його недовіру до російської армії. "Газпром" не бажає відповідати за крадіжки газу із магістрального газопроводу "Союз".

Нагадаємо, Оператор ГТС України (ОГТСУ) заявив, що з 11 травня припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" в Луганській області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.

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