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"Газпром" ще більше скоротив поставки газу, викликавши стрибок цін в Європі

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Берлін, Четвер 16 червня 2022 12:09
"Газпром" ще більше скоротив поставки газу, викликавши стрибок цін в Європі Фото: "Газпром" викликав стрибок цін на газ в Європі (www.gazprom.ru))
Автор: Олександр Білоус

Поставки російського газу в Європу в четвер, 16 червня, ще більше скоротилися, що викликало побоювання з приводу поповнення сховищ на зиму і спровокувало зростання цін. Російський постачальник "Газпром" звинуватив західні санкції в тому, що вони перешкоджають ремонтним роботам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Падіння поставок відбувається на тлі того, що лідери Німеччини, Італії та Франції відвідують Україну під тиском вимог надати Києву більше зброї для його війни з Росією і підтримати його заявку на вступ до Європейського Союзу.

У четвер "Газпром" оголосив про друге скорочення поставок по газопроводу "Північний потік-1" до Німеччини, зменшивши до 40% пропускної здатності.

Міністр економіки Німеччини заявив, що цей крок був спрямований на те, щоб посіяти невизначеність і підняти ціни на енергоносії.

Оптові ціни на газ у Нідерландах підскочили на 25% у четвер вранці до 1450 доларів за тисячу кубометрів.

"Газпром" пояснив скорочення затримкою поставок обладнання Siemens Energy, що проходить технічне обслуговування в Канаді. Енергетичний регулятор Німеччини відкинув це пояснення.

Компанія Uniper, найбільший імпортер російського газу в Німеччину, заявила, що поставки з Росії скоротилися на чверть в порівнянні з узгодженими обсягами, додавши, що вона змогла закупити відсутні обсяги з інших джерел.

Потоки газу в Італію також скоротилися, і Чеська енергетична компанія CEZ заявила, що спостерігала аналогічне скорочення поставок російського газу.

Австрійська енергетична компанія OMV також заявила, що" Газпром " поінформував її про скорочення поставок газу.

Скорочення потоків пов'язано з тим, що континент сподівається заповнити сховища на зиму, одночасно обіцяючи зменшити свою залежність від російського газу в майбутньому.

Припинення поставок "Газпромом" до Німеччини є попереджувальним сигналом, який може викликати проблеми для найбільшої економіки Європи цієї зими, заявив у четвер газеті глава енергетичного регулятора країни.

"Це значно погіршить наше становище. Можливо, ми могли б пережити літо, оскільки опалювальний сезон закінчився. Але вкрай важливо, щоб ми заповнили сховища, щоб пережити зиму", - сказав Клаус Мюллер щоденній газеті Rheinische Post.

Нагадавши, "Газпром" 14 червня заявив, що різко знизить постачання газу через "Північний потік-1". Причиною стала затримка з ремонтом агрегатів компанією Siemens.

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