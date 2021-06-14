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У МЗС Данії викликали російського посла

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Копенгаген, Понеділок 14 червня 2021 15:22
У МЗС Данії викликали російського посла Фото: У МЗС Данії викликали російського посла через порушення (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

У Міністерство закордонних справ Данії викликали посла Росії в Копенгагені. Виклик російського посла пов'язаний з порушеннями данського повітряного простору винищувачами Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Данії.

"Той факт, що винищувачі РФ двічі порушили повітряний простір Данії, є серйозним і неприпустимим порушенням всіх діючих міжнародних норм і правил військових польотів. Це не можна трактувати як щось інше, як ганебний і абсолютно не потрібно спеціально провокаційний Російський вчинок", - заявив Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод.

У відомстві зазначили, що Кофод супроводжуватиме прем'єр-міністра на саміті НАТО. Під час нього міністр закордонних справ, серед іншого, скористається можливістю обговорити порушення повітряного простору літаками РФ зі своїми колегами.

"На щастя - це одна з рідкісних ситуацій, коли я відчуваю себе вимушеним викликати посла. Це серйозний і однозначний дипломатичний крок. Послу Росії дали зрозуміти, що такі провокаційні польоти повинні припинитися і міжнародні закони і правила слід застосовувати як до Росії, так і до всього іншого", - заявив глава МЗС Данії.

Нагадаємо, вчора російські винищувачі двічі порушили данський повітряний простір в районі острова Борнхольм. Міністр оборони Данії Тріне Брамсен зазначила, що такі дії Росії неприпустимі і дві події в один і той же день слід вважати серйозними.

Крім того, в березні цього року російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України. Інцидент стався на ділянці кордону в Сумській області.

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