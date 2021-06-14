У МЗС Данії викликали російського посла

"Той факт, що винищувачі РФ двічі порушили повітряний простір Данії, є серйозним і неприпустимим порушенням всіх діючих міжнародних норм і правил військових польотів. Це не можна трактувати як щось інше, як ганебний і абсолютно не потрібно спеціально провокаційний Російський вчинок", - заявив Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод.

У відомстві зазначили, що Кофод супроводжуватиме прем'єр-міністра на саміті НАТО. Під час нього міністр закордонних справ, серед іншого, скористається можливістю обговорити порушення повітряного простору літаками РФ зі своїми колегами.

"На щастя - це одна з рідкісних ситуацій, коли я відчуваю себе вимушеним викликати посла. Це серйозний і однозначний дипломатичний крок. Послу Росії дали зрозуміти, що такі провокаційні польоти повинні припинитися і міжнародні закони і правила слід застосовувати як до Росії, так і до всього іншого", - заявив глава МЗС Данії.